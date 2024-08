I rossoneri hanno messo a segno il terzo colpo di mercato in entrata e ora si apprestano ad esordire in campionato.

La trattativa che il Milan stava conducendo per assicurarsi le prestazioni sportive di Youssouf Fofana era diventata un vero e proprio tormentone di mercato: i rossoneri avevano l’accordo col giocatore da giugno ma il Monaco ha provato ad estorcere a Moncada e soci più soldi possibile. Alla fine il Milan lo ha acquistato per 20 milioni più 5 di bonus ed il giocatore in questo momento sta svolgendo le visite mediche.

Un rinforzo fondamentale

La squadra milanese ha accarezzato a lungo il desiderio di colmare una lacuna evidente nel proprio centrocampo, lasciata dalle partenze di Kessie e Tonali, due pilastri che avevano precedentemente fornito solidità e forza al cuore della formazione. Fino ad ora, il tentativo di trovare i giusti sostituti non aveva portato i risultati sperati. Tuttavia, con l’ingaggio di Youssouf Fofana, il Milan si appresta ad avere un “muro” di fronte alla difesa, una mossa strategica atta a rafforzare i rossoneri proprio in uno dei settori che più aveva mostrato segni di cedimento nella stagione passata.

Nella foto: Franck Kessie

Le prossime mosse

La presentazione ufficiale a Casa Milan marcherà ufficialmente il suo ingresso nei ranghi del club. Il giocatore assisterà alla sfida di San Siro contro il Torino dalla tribuna mentre, come riporta il Corriere della Sera, potrebbe essere in campo la settimana prossima a Parma.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG