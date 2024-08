L’ex allenatore Fabio Capello plaude la dirigenza rossonera per acquisti di Morata e Fofana.

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sugli acquisti del Milan e non solo. “Il Milan è la formazione che può accorciare i tempi per tornare a vincere. Il problema è il filtro a centrocampo: troppo spesso l’anno scorso quando i rossoneri perdevano palla, gli avversari arrivavano in porta. È successo anche qualche sera fa con il Monza nel Trofeo Berlusconi. Hanno preso Fofana proprio per questo”.

I colpi migliori

“Zielinski mi è sempre piaciuto, all’Inter sarà prezioso. Ma il primo nome è Morata: ha forza ed esperienza. Saprà sostituire Giroud in modo diverso e sarà importantissimo in tutti i momenti della gara”.

Youssouf Fofana

Giovani che possono esplodere

“Ne indico due. Il primo è ancora giovane, anche se non giovanissimo, ed è Leao: il portoghese non ha più tempo, deve imporsi definitivamente e non accontentarsi. Il secondo è Yildiz, che ha fatto un buon Europeo e può puntare a imporsi con una maglia pesante”.

Sui nerazzurri

“Punti deboli? Sulla carta no, ma forse gli manca un centrale che possa giocare al posto di Acerbi, che ha notevole intelligenza tattica e guida bene la difesa. Per il resto, l’Inter è ancora la squadra più attrezzata. Bisogna vedere se i trascinatori nell’anno dello scudetto (mi riferisco soprattutto a Lautaro, Barella e Calhanoglu, cioè quelli che hanno fatto la differenza) hanno ancora la voglia di spingere tutti i compagni a vincere ancora. Non è una cosa scontata. E comunque non ci sarà quella distanza abissale dalle rivali“.

