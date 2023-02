Sono queste le parole di Ivan Zazzaroni, il giornalista a Pressing parla di Charles De Ketelaere, ecco cosa dice sul giocatore del Milan.

Ecco le parole di Ivan Zazzaroni, il famoso giornalista a Pressing parla così del fatto che De Ketelaere non riesce ad ingranare con il Milan: “Si vede che in questo momento è spaventato e contratto. Sembrava un dilettante allo sbaraglio a Monza. Non posso però pensare che uno come Massara vada a spendere tutti quei soldi per un giocatore scarso. Va aspettato, forse è arrivato al Milan nell’anno sbagliato. Ma le qualità le ha, non lo puoi bruciare dopo un anno, buttarlo via non avrebbe senso“.

A TMW Radio, l’ex giocatore e allenatore Alberto Cavasin parla così del premio a Pioli come panchina d’oro: “È stato premiato per l’ottimo lavoro che ha fatto. L’anno scorso ha fatto molto bene, come negli anni precedenti. Ha costruito una grande squadra e ha fatto un capolavoro”.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG