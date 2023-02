Sono queste le parole di Gianmarco Tognazzi, ecco cosa dice il famoso tifoso rossonero sul Milan in vista della Champions.

Ecco le parole di Gianmarco Tognazzi, il tifoso rossonero a Supertele di DAZN parla così del Milan: “Ritorno con il Tottenham? Il Milan se gioca da Milan come ha giocato per due anni, tranne la parentesi dell’ultimo mese e mezzo, e mette in campo quello che deve mettere ovvero il 200% può farcela. Questi ragazzi non hanno avuto la consapevolezza di cosa vuol dire riconfermarsi: è molto più difficile vincere uno scudetto. Devono fare quel passo in più che a volte è mancato. Se trovano la continuità di mettere il 200% e non pensare alla classifica, il Milan può togliersi ancora diverse soddisfazioni“.

L’ex giocatore Massimo Bonanni a TMW parla così dei rossoneri: “Crisi finita? Servirà ancora un po’ di tempo per capire, sicuramente hanno ritrovato una solidità difensiva che era mancata da inizio anno. Sentire Pioli che dice che se la giocano in Champions fa capire come sta. Sarà dura, perché è sulla buona strada ma non è ancora uscito da questa situazione delicata“.

