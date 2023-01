Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport ha affidato il suo editoriale sul Napoli di Spalletti dopo la vittoria dominante contro la Juventus

LE PAROLE – «So già che passeremo i prossimi giorni a ripetere e sentirci ripetere che è finita, lo scudetto assegnato, il Napoli imprendibile, si gioca per il secondo posto, Spalletti è il nuovo Sacchi o Sacchi lo zio di Spalletti e i babà sono molto meglio dei bonet. E siamo solo a metà gennaio. Qualcuno, in primis lo stesso Spalletti, proverà a sostenere che no, è ancora vivo e respira, ci sono 20 partite da qui a giugno e il Milan non è ancora fuori. Mi sta bene tutto: entusiasmo, realismo, gufismo, pompierismo, milanistismo. Di certo, la squadra che ieri sera con un calcio bellissimo ha dominato la Juve, segnando cinque gol in settanta minuti a una difesa che per otto partite di fila non ne aveva subito alcuno; beh, quella squadra lo scudetto meriterebbe di riceverlo già oggi».

L’articolo Zazzaroni: «Il Napoli lo scudetto lo meriterebbe già oggi» proviene da Calcio News 24.

