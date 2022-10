Zazzaroni lancia l’allarme nel mondo del calcio: per il giornalista il post partita «sta diventando un problema»

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni lancia sul giornale un nuovo allarme: molti allenatori si lamentano perché nel dopo gara i giocatori sono tutti attaccati agli smartphone a “postare”, «una nuova e intollerabile distrazione. Aggiungendo di non poter fare nulla per evitarla: manca una regola comune, l’Nba, ad esempio, ha deciso per tutti vietando ai tesserati di frequentare la rete nelle ore immediatamente successive alla partita e ancor prima di aver parlato con la stampa. Ma noi non siamo gli Stati Uniti: noi siamo italiani».

