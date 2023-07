Il giornalista Ivan Zazzaroni aggiorna la situazione relativa al derby d’Italia che si è scatenato attorno al belga.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport torna a parlare dell’Inter-Juve per l’acquisto di Romelu Lukaku. “Siamo alle battute finali della partita tra Inter e Juve per Lukaku. Per urgenza di chiarezza, spiego la situazione punto per punto. 1) L’agente di Dusan Vlahovic ha, da giorni, un accordo con il Psg. Ma i francesi accolgono l’attaccante – versando 70 milioni alla Juve – soltanto se riescono a vendere nel giro di poche ore la giovane punta Hugo Ekitike: i tempi per l’uscita di Mbappé – se non rinnovasse – potrebbero essere troppo lunghi“.

Dusan Vlahovic

“2) L’offerta della Juve al Chelsea per Lukaku è di 37,5 milioni più 2,5 di bonus. Il club londinese ha l’attaccante a bilancio per 55. 3) Se l’Inter chiude in fretta con il Manchester United per Onana a 55 milioni più 5 è in grado di pareggiare l’offerta della Juve e tenersi Lukaku. Cosa può augurarsi la Juve? Che il Psg acquisti ugualmente Vlahovic senza attendere che qualcuno si porti via Ekitike. Ma è difficile che lo faccia. Cosa deve augurarsi l’Inter? Che lo United aggiunga in fretta i 5 milioni che servono a convincere Todd Boehly“.

