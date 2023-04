Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato la sfida tra Lecce e Napoli sulle pagine del Corriere dello Sport. Le dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato la sfida tra Lecce e Napoli sulle pagine del Corriere dello Sport.

PAROLE – «Durante la sosta il Napoli deve aver finito le arachidi poiché Superpippo è di nuovo – temporaneamente – Pippo. A pochi giorni dall’euroderby si rendono necessari il ritorno di Osimhen e nuove fonti di energia. A Lecce la capolista definitiva ha giocato una partita ordinaria, soffrendo oltremodo la squadra di Baroni che non si è certo limitata alla difesa: ha palleggiato, verticalizzato e attaccato con convinzione. Lobotka e Kim sono cresciuti rispetto a domenica scorsa, e ci voleva poco; Kvara, Lozano e Raspadori non hanno brillato, mentre Simeone è stato abbandonato dalla coscia destra e insomma si è confermato il calo della condizione generale. Per una volta Spalletti è stato assistito dalla fortuna».

L’articolo Zazzaroni: «Lecce-Napoli? Per una volta Spalletti è stato assistito dalla fortuna» proviene da Calcio News 24.

