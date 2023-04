La Roma avrebbe messo gli occhi su Singo del Torino. Il giocatore sarebbe una esplicita richiesta di José Mourinho per la prossima stagione

La Roma avrebbe messo gli occhi su Singo del Torino. Il giocatore, che interessa già a molti club di Serie A, sarebbe anche un’esplicita richiesta che José Mourinho ha fatto al general manager giallorosso, Tiago Pinto, per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, vista la scadenza del contratto di Singo fissata per il 2024, i capitolini vorrebbero cercare di acquistarlo a prezzo di saldo proprio in virtù dell’imminente scadenza dell’accordo con i granata. Il presidente Cairo, dal canto suo, vorrebbe tenere Singo ed avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage per un eventuale rinnovo.

