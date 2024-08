La stampa sportiva italiana continua ad accostare l’attaccante esterno bianconero alle big italiane.

Le recenti osservazioni di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, rilasciate durante il programma “Pressing“, mettono in luce non solo le prestazioni dell’Inter nel match contro il Genoa ma anche le voci di mercato che circondano Federico Chiesa.

Sul pareggio di Marassi

Zazzaroni ha espresso una visione particolarmente positiva della performance dell’Inter nel loro ultimo incontro con il Genoa. Malgrado il risultato fosse un pareggio, il direttore ha sottolineato la personalità e la determinazione mostrate dalla squadra nerazzurra, che per gran parte della partita ha dominato l’avversario. La capacità della squadra di Inzaghi di entrare in campo con tale rabbia, anche dopo un inizio leggermente tentennante, è stata un elemento che ha particolarmente colpito il collega.

Federico Dimarco

Il dibattito su Federico Chiesa

Più intriganti forse, sono state le osservazioni di Zazzaroni su Federico Chiesa, attualmente in forza alla Juventus. Il giornalista si è detto convinto che il giocatore cerchi un futuro all’Inter o al Milan. Il figlio d’arte è fuori rosa alla Juventus per via del contratto in scadenza nel 2025 e della mancanza di un accordo per il rinnovo dello stesso.

La strategia dell’Inter

I nerazzurri però in realtà sono coperti in attacco: a meno di ormai improbabili uscite, apparare quasi impossibile che Chiesa diventi nerazzurro entro fine mese. Il discorso cambia se l’italiano restasse disponibile a parametro zero in vista della prossima stagione.

