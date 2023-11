Il giornalista Ivan Zazzaroni ha sottolineato i punti di forza sfruttati da Inzaghi ed Allegri.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha anticipato i temi del prossimo Juventus-Inter. “L’Inter è molto più forte della Juve: è oggettivo. E chi non è d’accordo nega l’evidenza. Altra verità insindacabile: l’Inter gioca meglio della Juve e non solo per le idee, i princìpi, le soluzioni dei due allenatori”.

Le armi a disposizione

“Entrambi rispettano concetti, natura, formazione e esperienze personali, ma anche e soprattutto le caratteristiche dei giocatori: Simone sfrutta la verticalità di Dumfries, Dimarco, Barella, Frattesi, Carlos Augusto e la qualità tecnica di Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro e Thuram; Allegri, non disponendo di centrocampisti rapidi, da pressing alto, e particolarmente talentuosi, investe su fase difensiva, aggressività, compattezza e ripartenze, non a caso ultimamente Kean gioca molto più spesso di Vlahovic. Moise attacca lo spazio assai meglio di Dusan che, a differenza del compagno, garantisce tanti gol. […] Allegri sta ricavando il massimo dal gruppo. Superfluo che aggiunga il giudizio personale su Simone, considerandolo bravissimo e molto cresciuto, in particolare nelle ultime due stagioni. Questo giornale l’ha peraltro difeso anche nei momenti in cui dominava l’#Inzaghiout“.

Allegri Massimiliano

Le ultime sessioni di mercato

“Mi limito a precisare per la decima volta che quando Allegri poteva disporre, in tempi diversi, di Pirlo, Marchisio, Chiellini, Bonucci, Mandzukic, Higuaìn, Ronaldo e Dybala il gioco della Juve dei cinque scudetti targati Max era tutt’altro che brutto e conservativo. Non bisogna inoltre dimenticare che la Juve va in campo col mercato di due estati fa, impoverito dalle uscite di Pogba, Di Maria, Cuadrado, Bonucci, Fagioli. Mentre l’Inter l’estate scorsa ha mosso molto e bene, anche se – lo ripeto – per ragioni economiche il rinnovamento ha tolto qualcosa a Inzaghi: Onana, Skriniar e D’Ambrosio (questi due meno impiegati), Brozovic, Dzeko e Lukaku l’hanno aiutato a vincere coppe nazionali e raggiungere la finale di Istanbul”.

