Festy Ebosele, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di BBC Sport del suo momento con i bianconeri.

PAROLE – «Dopo la partita con il Milan avevo visto il dato che diceva che ero il più veloce del campionato. Sento di essere il più veloce. È stata una bella emozione vincere a San Siro, soprattutto perché non abbiamo avuto l’inizio di stagione che volevamo. Abbiamo un nuovo allenatore ora, penso che molti giocatori si sentano più a loro agio l’uno con l’altro ora e siamo in crescita. Il mio primo mister non parlava inglese, quindi c’era una barriera linguistica. Ho dovuto imparare l’italiano per parlargli. È bello essere immersi nella cultura, ti fa adattare meglio. Ora posso parlare bene l’italiano. Una volta che mi sono adattato ai cambiamenti, verso la fine della scorsa stagione, sono riuscito a ottenere più tempo per giocare e ho iniziato a fare bene. In questa stagione ho avuto un anno intero per conoscere davvero lo stile di gioco. Qui è più tattico. Direi che devi essere più concentrato in partita, questa è la differenza principale».

