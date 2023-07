Zazzaroni: «Lukaku l’incostante, è capace di…». Le dure parole del giornalista sull’atteggiamento dell’attaccante belga

Ivan Zazzaroni ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport di Romelu Lukaku. Ecco le parole sull’attaccante belga seguito anche dal Milan:

«La chiave dell’operazione Big Rom-Juve, dicevo, è Vlahovic; la variabile, Lukaku l’incostante, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare all’Al-Hilal»

