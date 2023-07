Ivan Zazzaroni ha commentato a caldo il divorzio avvenuto tra l’Inter e Romelu Lukaku, dopo il voltafaccia del belga per la Juventus

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta così, sulle frequenze di Radio Sportiva, la separazione tra l‘Inter e Lukaku dopo le clamorose vicende delle ultime ore:

LE PAROLE- «Da mesi la Juventus era su Lukaku e trattava con il suo avvocato Ledure perché era un obiettivo già di qualche anno fa. È il giocatore ideale per il tipo di gioco, o di non gioco come dicono i critici dei bianconeri, di Allegri. è un giocatore che ti allunga la squadra, che sa spizzare, che è potente in area. Quando Lukaku non ha giocato la finale di Champions League c’è stata una sorta di rottura con Inzaghi e quindi ci sono state le condizioni per avvicinarsi al giocatore. Hanno trovato un accordo che, però, poteva dire nulla perché Lukaku aveva già firmato per la Juventus prima di andare all’Inter da Manchester. Poi l’operazione saltò perché Dybala si rifiutò. La Juventus ha sviluppato questo tema prima pensando di poter arrivare al Chelsea. L’unica cosa reale in questo momento è che Lukaku non vuole tornare all’Inter ma vuole andare alla Juventus. Lui è sempre stato lunatico. Ha grandissime qualità ma un carattere volubile. Non è una questione di soldi perché l’Inter è in grado di pagare quello che pagano i bianconeri. Se l’operazione non va in porto credo che sia comunque difficile rivedere Lukaku all’Inter dopo tutto quello che ha fatto. Dopo aver visto Ronaldo il Fenomeno andare al Milan dico che può succedere di tutto nella vita».

