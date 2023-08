Ivan Zazzaroni dice la sua sull’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma: l’analisi del giornalista sull’ultimo acquisto

Tramite le colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha così analizzato il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma.

IL COMMENTO – «Tiago Pinto, dopo aver mancato una lunga serie di centravanti, ha capito che bisognava tentare l’azzardo. Mou è l’uomo dei miracoli. Da quando c’è lui, due finali e un trofeo europei, un’attenzione internazionale per il club mai registrata in precedenza e, soprattutto, il dovere della proprietà di andare, pur se in extremis, oltre i limiti dell’immaginabile».

