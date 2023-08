A Pressing su Italia Uno, Ivan Zazzaroni si è espresso così sul mercato della Juventus.

ZAZZARONI – «Vlahovic-Lukaku? È una questione prettamente tattica. Per quanto riguarda il gioco di Allegri è più funzionale Lukaku, perché Vlahovic è un finalizzatore che gioca poco con la squadra ma è uno molto bravo nell’area. Lukaku è un giocatore difficile come carattere, ha rotto con l’Inter perché non giocava, è molto volubile».

