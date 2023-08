Rovella si presenta alla Lazio: «Essere qui è un sogno». Le parole dell’ex Juventus

Nicolò Rovella si presenta alla Lazio.

Il centrocampista ceduto dalla Juve ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Lazio Style Channel.

LAZIO – «Essere qui è un sogno. Quando ho saputo della possibilità di venire qui a giocare per la Lazio ho spinto e voluto fortemente il trasferimento. Sia per il mister che mi ha voluto, sia per tutto il resto, il contorto, la città. Conoscevo Luca Pellegrini, che mi ha parlato non bene ma di più di questa piazza, non vedo l’ora».

