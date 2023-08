Vlahovic è il bomber di agosto della Juve: gol e tabù Udinese sfatato per l’attaccante serbo in Serie A. Il dato

Agosto è il mese in cui Vlahovic ha la migliore media gol per minuti giocati con la Juve in Serie A: un gol ogni 88 minuti prima del match di Udine.

Con la rete segnata in Friuli sono cinque le marcature per lui in cinque match con la maglia bianconera proprio nel mese di agosto – inclusa una doppietta alla prima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo. L’attaccante serbo, poi, non aveva mai sfidato l’Udinese in Serie A con la maglia bianconera, giocando solo 4 volte contro i friulani ai tempi della Fiorentina.

