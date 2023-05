Il giornalista Ivan Zazzaroni prova a spegnere le polemiche verso Massimiliano Allegri: la sua risposta ai detrattori del tecnico

Ivan Zazzaroni, tramite il Corriere dello Sport, risponde alle polemiche verso la Juventus di Allegri.

IL COMMENTO – «Max l’Obsoleto, il bollito di Livorno, è secondo. Ha vinto per puro culo, sia chiaro, non avendo più in pugno la squadra: ho visto tanta infelicità negli occhi dei giocatori juventini. Soprattutto al gol di Vlahovic si è notata tutta la disperazione di un gruppo che sta remando contro l’allenatore. Massimiliano Allegri non è più in grado di allenare e forse non lo è mai stato – chi lo giudica finito invece sì -: non ha saputo sfruttare una stagione favolosa in cui i guai societari e lo splendido rapporto Ceferin-Agnelli l’avevano messo nelle condizioni ideali per lavorare: da solo, senza dirigenti, presente il solo Cherubini in odor di inibizione. Come ha potuto non vincere il campionato con gente come Fagioli, Gatti, Miretti, Iling-Junior, Barrenechea, Soulé, Barbieri, Kean e il ritrovato Chiesa».

