Ivan Zazzaroni ha commentato le prestazioni di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter, tornando sui propri passi: le parole

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni fa marcia indietro ed elogia apertamente l’impatto di Thuram all’Inter.

THURAM – Ero convinto che Marcus Thuram avrebbe fatto rimpiangere Lukaku: ventisei anni, ventisette ad agosto, non era ancora riuscito a sfondare e non sembrava in grado di sostituire degnamente Big Rom e, per certi versi, anche Dzeko. Sei mesi dopo devo dar ragione a Piero Ausilio che già nella prima estate di Inzaghi all’Inter aveva trovato l’accordo – contratto chiuso – con Mino Raiola, a quel tempo agente del francese, e completato un pacchetto d’attacco formato da Lautaro, Dzeko e, appunto, il figlio di Lilian. Il quale in seguito si era infortunato al ginocchio, aveva subìto un intervento chirurgico e costretto l’Inter a orientarsi su Correa, che di Thuram è l’opposto

L’articolo Zazzaroni su Thuram: «Ne ero proprio convinto, ma dopo 6 mesi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG