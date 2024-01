Ivan Zazzaroni si è espresso sulle polemiche arbitrali che hanno coinvolto l’Inter: le dichiarazioni del giornalista

Ivan Zazzaroni, nel corso del suo intervento sul canale Twitch “Contro Calcio” si è espresso sulle polemiche arbitrali sull’Inter dell’ultimo weekend di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «C’è poco da spiegare, sono stato chiarissimo. Marotta lo conosco da 35 anni, è in Consiglio Federale e uno dei più ascoltati in Lega. Quando parla lui, parla lui. Questo è un dato di fatto assoluto. Qualcuno, però, ha voluto sottintendere altro e glielo lascio fare. Sono fuori dai social dal 2019, dal casino con Mihajlovic. Per me non esistono più, ma capisco che ci sia gente di qualità che interviene lì.

Ero pagato per stare su Twitter, quando sono finiti i soldi me ne sono andato. Non credo ci sia un complotto in atto in favore dell’Inter. Ma credo che ci siano persone non in grado di gestire questa situazione. In tanti si lamentano, credo che ci sia una questione da risolvere, quella della soggettività del VAR. Ora ognuno fa come cazzo gli pare. Il pensiero di un burattinaio non mi appartiene, me lo hanno messo in bocca.

Il ruolo di dirigente è fondamentale. Ma non ho detto che può condizionare arbitri o altro. o sono assolutamente favorevole al VAR, l’ho sempre detto. Ma ora c’è un problema di soggettività e interpretazione. Non ho retropensieri e mi sono beccato di tutto per questo. C’è un problema arbitrale netto e grosso, di divisione nell’AIA che corrisponde a certe situazioni.

Quando ho detto che il VAR è stato introdotto da Tavecchio per due motivi: il primo, il consenso che lui voleva nel Consiglio Federale, ma anche per calmierare un clima che dava la Juventus favorita dagli arbitri. Questo me lo confermò anche Tavecchio e non solo. Oggi lui è morto e non posso chiedergli conferma. C’era questo clima pesante contro la Juventus e si pensava che, introducendo questo strumento, si potesse calmierare la situazione. Non ho mai pensato a complotti in favore dell’Inter, anche visto che le hanno dato un rigore contro al 99′. Ho parlato delle abilità di un dirigente e questo sicuramente ha un peso, visto che può determinare il clima in Lega».

L’articolo Zazzaroni sulla polemica: «Marotta uno dei più ascoltati, ma…» proviene da Inter News 24.

