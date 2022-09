Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che discute così del successo dell’Inter contro il Torino.

Sono queste le parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che analizza la vittoria dell’Inter contro il Torino: “Tre cose finalmente buone in casa Inzaghi: la prestazione di Handanovic, il migliore in campo (ha tenuto più volte in vita il risultato e la squadra), l’ostinata e lucida ricerca della vittoria contro il nuovo Toro che è avversario forte e scomodissimo, e il coraggio di Simone i cui cambi sono stati funzionali al tentativo di aggressione finale, peraltro riuscito.“

Milan Skriniar

Conclude così il giornalista: “Nei 20 minuti della svolta ha avuto il fegato di puntare su Bellanova e Gosens, rinunciando a Dumfries e Darmian, esterni in debito d’ossigeno, ma anche su Correa e Mkhitaryan.“

Montolivo a DAZN parla così: “L’Inter ha la rosa più forte della Serie A, ma gli manca una cosa: il giocatore che crea la superiorità numerica. Non ha il Leao di turno per capirci, quello che salta l’uomo. Era Perisic, ma non c’è più. Questo problema l’Inter se lo porterà dietro anche quando tornerà Lukaku con i suoi strappi.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG