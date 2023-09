Ivan Zazzaroni torna alla carica su Dusan Vlahovic nonostante la doppietta del serbo alla Lazio: le sue parole

Ivan Zazzaroni, negli studi di Pressing, torna alla carica su Vlahovic e Lukaku nonostante la doppietta del serbo alla Lazio.

LE PAROLE – «La Juve non si è rinforzata così tanto ed è troppo legata ai guariti Vlahovic e Chiesa, ma questo non le può bastare. Ha sempre un centrocampo meno forte delle milanesi e per il gioco di Allegri sarebbe stato più funzionale Lukaku di Vlahovic».

