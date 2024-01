Zeman, clamoroso attacco alla Next Gen: «Due gol in fuorigioco. So che si deve salvare». Torna così sul KO del suo Pescara

Zdenek Zeman polemico con la Juventus Next Gen. In conferenza stampa, è tornato così sulla sconfitta con i bianconeri del suo Pescara.

ZEMAN – «Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, con cinque ammonizioni per falli normali, poi diventa difficile giocare e fare risultato. So che la Juventus si deve salvare».

