Infortunio Beeresnteyn: salta Juventus Women-Milan! Le condizioni dell’attaccante costretta al forfait

Sono ufficiali le formazioni di Juventus Women–Milan. Squadre in campo alle ore 16.15 per il big match di Serie A femminile. Non ci sarà Lineth Beeresnteyn.

L’attaccante salta Juve-Milan per un’infiammazione al tendine d’Achille.

