L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha risposto sui social ad una domanda relativa a Federico Dimarco e la sua crescita

Rispondendo ad un box domande sulle sue stories Instagram, Walter Zenga ha detto la sua sulla crescita di Federico Dimarco con la maglia dell’Inter. Un fan gli chiede: «Dimarco è il miglior terzino sinistro della nostra storia dopo Roberto Carlos (e forse Brehme)?»

LA RISPOSTA – «Non mi piacciono le classifiche. Ognuno di noi ha vissuto la sua epoca e avuto le soddisfazioni relative al momento. Dimarco mi emoziona perché, come me, è cresciuto nel settore giovanile, ha giocato in una squadra di quartiere (lui Calvariate, io Macallesi), è andato in prestito ed è arrivato anche in Nazionale. Il sogno di due bambini che si è realizzato».

