Zenga, giunge al capolinea la sua avventura al Persita in Indonesia per l’ex Inter: l’annuncio del club – UFFICIALE l’addio

Termina ufficialmente l’avventura di Walter Zenga con il Persita, club dell’Indonesia. L’ex portiere dell’Inter sarà il nuovo allenatore dell’Emirates Club negli Emirati Arabi. Di seguito l’annuncio della risoluzione consensuale del suo contratto che lo legava al precedente club, nel quale svolgeva un ruolo da dirigente.

L’ANNUNCIO – «Il Persita ha ufficialmente risolto di comune accordo il contratto di Walter Zenga come Direttore dello Sviluppo Istituzionale e delle Infrastrutture. La leggenda italiana e interista è arrivata al Persita nel giugno 2023 e ha portato idee in linea con i progetti a lungo termine del club. Rispettiamo tutte le decisioni prese da Walter Zenga e gli auguriamo il meglio. Il Persita continuerà a mantenere una buona comunicazione con Walter Zenga e sarà ovviamente molto disponibile a portare avanti una collaborazione in linea con la visione e la missione del club in futuro perché è uno degli ambasciatori del marchio Persita».

