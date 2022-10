Sono queste le parole di Walter Zenga ex portiere nerazzurro che parla a Radio Deejay della situazione dell’Inter in porta.

Ecco le parole dell’ex portiere nerazzurro, Walter Zenga che parla della situazione della situazione dell’Inter in porta a Radio Deejay nel programma Deejay Football Club, le parole: “Meglio Handanovic o Onana? Senza nulla togliere a Handanovic, Onana ha portato una freschezza totalmente diversa. Ero a San Siro a vedere Inter-Barcellona, anche se gli facevano un passaggio la gente esultava. Ci sono dei cambi generazionali, ci sono passato anche io: l’ultimo anno all’Inter non avevo giocato una stagione perfetta perché avevo perso determinate caratteristiche, e lo stesso sta succedendo a Handanovic che ha 38 anni.“

Conclude così l’ex portiere: “Ma non dimentichiamoci che l’Inter è arrivata qui anche grazie a lui. Io su una panchina importante? Magari! A Cagliari non ho neanche avuto modo di iniziare. Io tra i migliori 10 portieri italiani? Non è facile fare le classifiche“.

