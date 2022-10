Sono queste le parole di Walter Zenga, che su Sky Sport parla dell’Inter, ecco cosa ne pensa della situazione nerazzurra.

Ecco le parole di Walter Zenga, che su Sky Sport parla dell’Inter e della situazione quindi dei nerazzurri: “L’Inter è una squadra in salute, si vede, giocano bene. 3-0 mai in discussione e tre gol molto belli nella loro definizione. Di testa sempre pericolosi, poi il duetto Bastoni-Barella e infine la meravigliosa cavalcata di Correa. Il trio di centrocampo è formidabile. Avere tutti i giocatori a disposizione è fondamentale, vedi in attacco. Dopo 70′ metti Correa e Lukaku per Dzeko e Lautaro. Un vantaggio molto importante.“

Condò a Sky Sport parla della vittoria dei nerazzurri: “In questo mese che ha visto l’Inter rifiorire ci sono stati due cambiamenti di ruolo. André Onana per Handanovic tra i pali e Dimarco per Gosens. Il tedesco all’inizio sembrava il titolare. In più c’è l’alternativa del regista tra Mkhitaryan e Brozovic con Hakan Calhanoglu che giocherà praticamente sempre. Una signora alternativa che una squadra come l’Inter deve necessariamente avere.“

