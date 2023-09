Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, ha parlato delle recenti prestazioni di Donnarumma

Walter Zenga ha parlato al Corriere dello Sport degli errori di Donnarumma in Nazionale.

PAROLE – «Per parare quel tiro non esiste una tecnica migliore di altre, dipende tanto dalla struttura fisica del portiere e dal suo istinto. Poi Gigio ha sbagliato, perché se prendi gol sul tuo palo hai sempre qualcosa da rimproverarti. Io comunque lo assolvo, non bisogna sparare su di lui. Ma quanti errori ha fatto Buffon nella sua carriera Se facessimo una ricerca mirata, ne scopriremmo tanti. Perché più giochi, più errori fai. Questa è l’unica banale verità. Prenda Maignan, che è uno dei più forti che abbiamo in Serie A. L’anno scorso in un paio di occasioni ha commesso errori banali. Lo stesso si può dire di Onana».

