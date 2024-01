Zenga risponde alle parole di McKennie: «Pasta con pesto, pomodoro e pollo? Preferisco tradizione e mentalità chiusa».

McKennie ha fatto scalpore con le sue parole al 19F Podcast riguardo i suoi gusti culinari ed in particolare per la pasta con pesto e pomodoro con pollo e la mentalità chiusa degli italiani in fatto di cibo e non solo. Una risposta al centrocampista della Juve è arrivata da Zenga via Instagram.

LA RISPOSTA DI ZENGA – «Preferisco tenermi la mia tradizione e la mia mentalità chiusa».

