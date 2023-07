L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha risposto sui propri social ad alcune domande relative al suo futuro e al mercato

Intervenuto sul proprio account Instagram, Walter Zanga, storico portiere dell’Inter, ha risposto ad alcune domande poste dai fan. Alcune di esse riguardavano la sua nuova avventura in Indonesia, un suo possibile futuro in nerazzurro ed i nomi in entrata di mercato inerenti alla porta.

COME MI TROVO IN INDONESIA? –: «Molto bene. Sono abituato ad adattarmi alle persone, alle cose, allo stile di vita… L’Indonesia è un posto fantastico, le persone sono gentili e ti fanno sentire a tuo agio».

SE MI CONSIDERO UNO DEI PORTIERI PIÙ FORTI DELLA STORIA? –: « Mi considero un ragazzo fortunato perché ho indossato la maglia e difeso i colori della mia squadra del cuore per 473 volte ».

COSA NE PENSO DI TRUBIN PER IL DOPO ONANA? –: «Sono sincero, non lo conosco abbastanza per poter esprimere un mio parere. Molti fanno “finta” di conoscerlo ed esprimono pareri fasulli. Io sono onesto, ripeto: non lo conosco bene per poter esprimere un giudizio corretto».

PERCHÉ DS E NON ALLENATORE IN INDONESIA? –: «Perché ho sempre posto attenzione alle opportunità e questa è una grande opportunità per la mia crescita professionale. Avrei potuto continuare come coach ma ho preferito scegliere questa via d’accordo con mia moglie e con la mia famiglia».

SE UN DOMANI SARÒ SULLA PANCHINA DELL’INTER? –: « Bisogna essere realisti nella vita. Sognatori sì, ma non “assurdi sognatori”. Certo, mi piacerebbe tornare a casa… magari non succederà , ma con un altro ruolo ».

