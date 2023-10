Kevin Zeroli è uno dei gioielli della Primavera del Milan, protagonista anche ieri contro il Borussia Dortmund: questo il piano per lui

Il Milan si gode Kevin Zeroli ed i suoi gol con la Primavera rossonera, l’ultimo proprio ieri in Youth League contro il Borussia Dortmund e studia un piano per il suo futuro. La mezz’ala classe 2005 ha già respirato la prima squadra nella tournée estiva ed è destinato a farlo ancora in futuro.

Come riferito da Calciomercato.com, il piano dei rossoneri è quello di inserirlo in prima squadra entro 2 o 3 anni, in modo graduale.

