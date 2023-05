Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la conquista della finale di Champions League ai danni del Milan

Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la conquista della finale di Champions League ai danni del Milan:

«È una grande soddisfazione perché vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta, che stiamo lavorando nel modo migliore. In questi anni abbiamo costruito una squadra che è stata in grado di arrivare fin qui. Abbiamo ancora tre partite da giocare in campionato più due finali, ogni partita è una finale per noi. È ancora presto per dire che un obiettivo è stato raggiunto, abbiamo ancora tanto da conquistare. Vuol dire che tutti hanno fatto un lavoro importante per arrivare fin qui, abbiamo fatto tutto nel modo giusto ed è una grande soddisfazione. Daremo il massimo in questa finale, non importa chi sarà l’avversaria. Siamo una squadra finalista e quindi ce la giocheremo fino alla fine»

