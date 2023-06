Steven Zhang elogia le qualità del Manchester City alla vigilia della finale di Champions.

Steven Zhang ha parlato inevitabilmente anche della gara di domani nel corso dell’intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport. “Manchester City? Li rispetto profondamente, squadra magnifica. Ma noi abbiamo la qualità per affrontarli. In questi anni, più è stata alta l’asticella del nostro avversario e meglio ci siamo comportati”.

Uefa Champions League

“L’Inter rende con le squadre forti, è contro quelle meno competitive che ogni tanto abbiamo perso punti. In campionato è stata dura tenere alta la concentrazione, difficile in tutte le competizioni, c’era stanchezza mentale, ma adesso pensiamo alla finale. In Champions League ho una scaramanzia, prima della partita visito un negozio Moncler, ma entro ed esco senza comprare“.

