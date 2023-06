Zhang avverte: «La priorità dell’Inter è un nuovo stadio, con o senza Milan». Le parole del presidente nerazzurro

Steven Zhang è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare, tra le altre cose, anche del nuovo stadio di Inter e Milan. Le sue parole.

ZHANG – «È lo stesso problema dei diritti tv. C’è difficoltà ad accettare cose nuove e a cambiare passo. Inter e Milan sono due club in competizione ma con il medesimo obiettivo di crescita. Uno stadio in comune lo garantirebbe più di due impianti. L’idea dell’Inter è sempre stata questa. Il Milan invece ha cambiato 4 proprietà e altrettante idee. No la nostra priorità è un nuovo stadio, con o senza il Milan»

