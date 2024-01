Il presidente dell’Inter Steven Zhang si è fatto sentire con la squadra: ecco cosa ha comunicato in videochiamata

Anche Steven Zhang si fa sentire. Ancora impegnato in Cina, oltre che sul fronte del rifinanziamento con Oaktre, il presidente dell’Inter non è in Arabia Saudita per seguire dal vivo la partita, come del resto è accaduto in tutta questa stagione.

Il numero uno ha però fatto sentire la propria vicinanza alla squadra e allo stesso Inzaghi con una videochiamata prima dell’allenamento per caricare tutti in vista della Supercoppa.

L’articolo Zhang, chi si rivede! Il presidente ha chiamato Inzaghi: cosa succede proviene da Inter News 24.

