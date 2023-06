Il presidente dell’Inter ha descritto le personalità degli ultimi due allenatori nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Steven Zhang che ha raccontato aneddoti su Conte ed Inzaghi. “Da quando acquistammo l’Inter ho subito desiderato un giorno di avere Conte in panchina. È un tecnico duro, di forte personalità, credo di non averlo mai visto felice, appagato o sorridere. Dopo una vittoria pensava subito alla successiva, senza mai un momento di relax o di soddisfazione”.

Antonio Conte

“Ma è così che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo 10 anni, interrompendo un ciclo della Juve che sembrava infinito. Se Conte è stato il più ‘difficile’, Simone è il più semplice. Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me. Ed è l’uomo della finale di Champions. Spesso si chiede chi sia l’allenatore migliore o il più geniale. Io credo siano domande sbagliate. Ogni club ha una storia differente, il lavoro di un tecnico dipende dalla fase che la società sta vivendo, dai giocatori a disposizione, da molte cose. Il calcio non è una scienza esatta“.

L’articolo Zhang: “Conte l’allenatore più duro, Inzaghi un dono per me, infonde tranquillità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG