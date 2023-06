Il presidente dell’Inter Steven Zhang si è complimentato con ogni singolo componente del proprio club.

A margine della tradizionale cena organizzata dalla UEFA Steven Zhang ha preso la parola; ecco le sue dichiarazioni. “Per noi è un onore essere qui a Istanbul e giocare la finale della Champions contro il City, probabilmente una delle squadre e delle società più forti d’Europa. Siamo l’Inter e nella storia il nostro club ha vinto tutti i trofei possibili, ma allo stesso tempo sappiamo che disputare la finale della Champions è un’opportunità che a me, ai dirigenti e alla squadra può succedere anche una sola volta nella vita”.

Uefa Champions League

“Quindi siamo qui per dare il meglio di noi contro una grande avversaria. Essere di nuovo in finale dopo 13 anni è un grande onore e ci siamo arrivati, dopo aver vinto in queste stagioni tutti i trofei in Italia, nonostante la crisi con la quale il mondo del calcio ha dovuto convivere grazie al grande lavoro svolto dai miei manager. Giocheremo con coraggio e dando tutto. Come abbiamo fatto fin dall’inizio di questa Champions League. I giocatori, lo staff, i dirigenti, tutti all’interno del club sono stati eccezionali: hanno mostrato la giusta mentalità, il giusto spirito e si sono meritati di essere qui“.

