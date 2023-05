Zhang: «L’obiettivo è di vincere sempre. Inzaghi rimane anche il prossimo anno». Queste le parole del presidente dell’Inter

Steven Zhang, presidente dell’Inter, a Sportitalia ha parlato della finale di Champions e del futuro:

“La soddisfazione è difficile da descrivere, ma non è finita qui. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Abbiamo vendicato quanto accaduto vent’anni fa, era una notte che ricorderò pe ril resto della mia vita. Non ho ancora parlato con mio padre. Sto per chiamarlo. Sono qui da sette stagioni. L’unico a crederci nella finale di Champions, all’inizio della stagione è stato Lukaku, fin dall’estate. Inzaghi? Non c’è motivo di cambiare allenatore. Siamo pronti ad iniziare la terza stagione con lui”.

L’articolo Zhang: «L’obiettivo è di vincere sempre. Inzaghi rimane anche il prossimo anno» proviene da Inter News 24.

