Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha fatto un bilancio di fine stagione sostenendo di voler restare competitivi pur mantenendo attenzione al bilancio.

Steven Zhang ha espresso le sue considerazioni sulla stagione appena conclusa dall’Inter e ha indicato i piani futuri della società; ecco le sue dichiarazioni ad InterTv. “L’incontro di oggi ci è servito per pianificare la prossima stagione e per provare a fare ancora meglio della scorsa, puntando sempre al massimo. Vogliamo lottare per i trofei più importanti. Abbiamo iniziato sei anni fa e finalmente l’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto”.

Inter Coppa

“Quest’anno abbiamo aggiunto altri due trofei in bacheca e questo dimostra che siamo sulla strada giusta. Qualche mese fa ho detto al mister che lavorare con lui mi mette serenità. È un piacere lavorare con una persona come lui in questo settore. Per quanto riguarda la prossima stagione dobbiamo sicuramente essere molto competitivi, anche più di prima. L’obiettivo è sempre migliorarci, i risultati sportivi sono l’obiettivo principale del Club e tutto il resto viene di conseguenza. Inoltre, essendo uno dei più importanti club di calcio del mondo dobbiamo essere sostenibili a tutti i livelli,mdipendenti, management e calciatori, tenendo in considerazione la struttura dei costi e l’organizzazione, la cultura aziendale, gli aspetti di marketing e commerciali, sostenendo i nostri partner e sponsor e dando gioia ai nostri tifosi di tutto il mondo”.

