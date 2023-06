Il presidente dell’Inter Steven Zhang non sognava neanche di poter arrivare alla partita per club più importante dell’anno.

Steven Zhang alla Gazzetta dello Sport ha mostrato tutto il proprio orgoglio per l’approdo dell’Inter in finale di Champions. “Se mi aspettavo la finale di Champions League? Lo avevo solo sognato e sapevo che sarebbe stato difficile vista la differenza con altre Leghe. Suning ha investito tanto”.

“Noi ci auguriamo che domani si vinca con le idee, la competenza e la passione. Ho pensato tantissime volte nella mia testa come sarebbe stato vincere una Champions. Ma anche solo sognare di vincerla sembrava impossibile… Ora che siamo in finale però tutti noi nel club abbiamo una incredibile voglia di provarci. E siamo uniti. Come ha detto Inzaghi: non abbiamo paura, c’è solo grande eccitazione nell’attesa di giocare questa partita. Noi ci crediamo“.

