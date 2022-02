Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski ammette la forza del Barcellona ed i molti errori commessi dalla sua squadra.

È molto critico Piotr Zielinski al termine di Napoli-Barcellona; ecco i suoi pensieri. “L’approccio è stato sbagliato, non puoi prendere così due gol a freddo. Poi c’è mancato qualcosa anche avanti, dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la linea difensiva, e abbiamo sbagliato tanto anche in impostazione, col Barça che recuperava palla spesso nella nostra metà campo”.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“Usciamo da questa partita con poche certezze, ma dobbiamo essere già pronti per il campionato e dimenticare questa partita, che non abbiamo giocato al nostro livello. C’è rammarico, potevamo fare di piu perchè ogni vuolta che riuscivamo a muovere la palla riuscivamo a creare qualcosa di interessante. Poi il Barcellona è una grande squadra e ti fa correre tanto a vuoto, non è stato facile”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG