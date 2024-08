Piotr Zielinski condivide le sue prime impressioni e ambizioni in una profonda intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Il calciatore descrive i primi giorni con la nuova squadra come un periodo complesso, dovuto principalmente alla novità e alla transizione dopo otto anni trascorsi con il suo precedente club. Tuttavia, Zielinski evidenzia una progressiva adattabilità grazie alla positività dell’ambiente e ai consigli ricevuti da Marko Arnautovic, un ex giocatore che ha avuto un ruolo chiave nel suo processo decisionale sul cambio di squadra.

Scelta motivata e obiettivi ambiziosi

La decisione di unirsi all’Inter e gli obiettivi per la prossima stagione costituiscono un punto centrale dell’intervista. Zielinski racconta di aver valutato diverse proposte, ma alla fine è stata l’attrattiva del progetto sportivo dell’Inter, insieme alla qualità dell’allenatore Simone Inzaghi e dei compagni di squadra, a convincerlo a scegliere il club milanese. Nonostante le lucrose offerte dall’Arabia, ha privilegiato la qualità della vita e la prospettiva di giocare in uno stadio prestigioso come San Siro.

Concorrenza e contributo al centrocampo

La conversazione approfondisce poi i temi della concorrenza all’interno del centrocampo dell’Inter e di ciò che Zielinski si aspetta di aggiungere al reparto. Sottolinea la forte competitività e il livello elevato del centrocampo nerazzurro, mostrando fiducia nelle sue capacità di contribuire con giocate di qualità e esperienza. Il giocatore polacco si dimostra entusiasta di mettere al servizio della squadra le sue abilità in termini di gol e assist.

Considerazioni su Inzaghi e legame con gli allenatori italiani

Zielinski si esprime anche sull’importanza di lavorare sotto la guida di Inzaghi e sulla continuità stilistica rispetto ai suoi precedenti allenatori italiani. Mette in luce il Dna calcistico condiviso tra l’Inter e il suo precedente club, basato sul possesso palla e sulla creazione di occasioni da gol, evidenziando l’identità di gioco e il legame con la tradizione calcistica italiana.

Prospettive e aspettative future

Infine, il giocatore esprime le sue aspettative per la stagione che verrà, con un chiaro mirino puntato sia sullo scudetto che sulla Champions League. Per Zielinski, non vi è obiettivo più alto della Champions per un calciatore, sottolineando la capacità dell’Inter di puntare a traguardi significativi grazie alla qualità della rosa e alla mentalità vincente del club.

