L’Inter ha trovato la base d’accordo col Napoli per l’ingaggio di Zielinski: ecco tutti i dettagli e le cifre della trattativa

Come rende noto Daniele Mari su Twitter, l‘Inter è riuscita a trovare un accordo con Zielinski per il suo passaggio in nerazzurro.

La base è un accordo triennale con possibilità di estensione al quarto anno a 4,5 milioni. Zielinski ha confermato l’accordo con l’Inter, ma il club preferisce evitare possibili cambiamenti d’idea o utilizzi strumentali per ottenere un miglioramento contrattuale dal Napoli, come accaduto in passato. Pertanto, nonostante l’accordo, la firma del giocatore è attesa al primo giorno disponibile nel 2024.

