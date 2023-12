Zielinski Inter, affare ad un passo: adesso anche il Napoli si arrende. La situazione tra gennaio e giugno per il centrocampista

L’Inter vuole ingaggiare Piotr Zielinski a parametro zero per giugno. Prosegue spedita la trattativa tra i nerazzurri ed il polacco, al quale è stato proposto un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Come riferisce Il Mattino, adesso anche il Napoli si è arreso all’idea di doverlo perdere al termine della stagione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, il centrocampista non ha più alcuna intenzione di mettersi al tavolo per discutere il rinnovo di contratto con i partenopei, così come il club pensa che non sia il caso di preparare una nuova proposta di rinnovo di contratto, considerando le cifre offerte dai nerazzurri inarrivabili. Esperienza dunque ai titoli di coda per Zielinski al Napoli, dove comunque rimarrà fino a giugno: i nerazzurri non hanno intenzione di investire adesso per portarlo a Milano già a gennaio.

L’articolo Zielinski Inter, affare ad un passo: adesso anche il Napoli si arrende. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG