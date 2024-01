Zielinski Inter, il polacco parte col Napoli per la Supercoppa: deciderà in questi giorni il proprio futuro, due strade per lui

Obiettivo conclamato del calciomercato Inter per giugno a parametro zero, Piotr Zielinski è partito in queste ore in direzione Riyad assieme al Napoli. I partenopei parteciperanno alla Supercoppa italiana assieme ai nerazzurri, ma anche assieme a Fiorentina e Lazio.

Per il polacco, la trasferta araba sarà un’occasione per decidere quale sarà il proprio futuro. Per lui le strade al momento sembrano essere due: o il rinnovo di contratto con gli azzurri, che chiedono di scendere sotto ai 3,5 milioni all’anno attuali, oppure il trasferimento a zero in nerazzurro. Situazione da monitorare

L’articolo Zielinski Inter, il polacco parte col Napoli per la Supercoppa: deciderà in questi giorni il proprio futuro proviene da Inter News 24.

