Il giornalista Fabio Santini ha lanciato una bomba di mercato riguardante l’acquisto di Zielinski da parte dell’Inter

Ospite sul canale Twitch di calciomercato.it, Fabio Santini ha condiviso una rivelazione intrigante riguardo alla potenziale acquisizione di Piotr Zielinski da parte dell’Inter, proveniente dal Napoli a parametro zero la prossima stagione.

ZIELINSKI INTER- «Posso dire che Zielinski l’Inter lo ha già preso. Il calciatore ha detto no a una mega offerta dall’Arabia Saudita e ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento di contratto e ha detto sì all’Inter. Il contratto sarà di 2 anni più 2: i primi due anni a 3 milioni e mezzo più bonus, gli altri due da definire. Giocatore in dirittura d’arrivo ad Appiano Gentile»

L'articolo Zielinski Inter, Santini lancia la bomba: «Lo ha già preso» proviene da Inter News 24.

