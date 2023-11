Calciomercato Inter, Zielinski è fortemente nel mirino dei nerazzurri, ma come sempre occhio alla concorrenza della Juventus

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Napoli Zielinski è praticamente fuori dai progetti del Napoli: consentendo quindi a nuove pretendenti di fare qualche offerta.

Come sempre l’Inter di Simone Inzaghi tende sempre a monitorare il ragazzo e non è da escludere un forte pressing per chiudere subito la trattativa, ma dall’altra parte c’è sempre la concorrenza della Juventus.

L’articolo Zielinski Inter, trattativa in corso. Occhio alla Juve proviene da Inter News 24.

