In vista dell’infuocato confronto tra Juve e Inter del 26 novembre, i biglietti all’Allianz Stadium sono esauriti: i numeri

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter, che metterà pepe alla classifica e rivelerà molto della solidità delle due compagini in ottica scudetto, sarà più sentito che mai.

I tagliandi sono già esauriti, e, come si legge, “Juve-Inter con ogni probabilità supererà i 40.562 spettatori di Juve-Lazio di settembre, quando rimasero invenduti circa mille biglietti riservati al settore ospiti, diventando così la prima partita per affluenza a Torino nell’annata 2023-24. Saranno, invece, circa 2.100 i tagliandi destinati ai tifosi nerazzurri, come da prassi“.

